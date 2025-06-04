В течение пяти месяцев текущего года на станциях Юго-Восточной железнодорожной линии пассажиры сделали примерно 3 тыс. вызовов через информационные видеотерминалы.

14:06

Наиболее часто пассажиры задавали вопросы о изменениях в расписании поездов, доступности и цене билетов, месте отправления и прибытия поезда, а также организации маршрутов с пересадками. Видеотерминалы на станциях в Воронеже, Липецке и Белгороде были наиболее популярными.

Сейчас интерактивные информационные видеотерминалы работают круглосуточно на 21 станции Юго-Восточной железной дороги. Пассажиры могут самостоятельно использовать справочную систему через меню терминала с помощью сенсорной клавиатуры или связаться с оператором по видеосвязи. Для людей с нарушением слуха доступна консультация на жестовом языке, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.