С января по май текущего года на Горьковской железнодорожной линии было перевезено более 11 миллионов тонн груза.
2025-06-0414:00
С января по май 2025 года на Горьковской железной дороге было перевезено более 11 млн тонн грузов, что на 0,3% больше, чем за тот же период в прошлом году.
В течение этих 5 месяцев было перевезено:
нефти и нефтепродуктов – 4,2 млн тонн (увеличение на 28,4% по сравнению с 2024 годом);
лесоматериалов – 1,1 млн тонн (снижение на 5,5%);
химических и минеральных удобрений – 891,6 тыс. тонн (рост на 3,4%);
черных металлов – 831,8 тыс. тонн (падение на 17,1%);
цемента – 627,2 тыс. тонн (снижение на 16,5%);
химикатов и соды – 572,9 тыс. тонн (уменьшение на 7%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 503,2 тыс. тонн (сокращение на 12,9%).
Грузооборот за указанный период составил более 64,1 млрд тарифных тонно-км (снижение на 2,8%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 78 млрд тонно-км (уменьшение на 4,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
