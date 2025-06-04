Транспортировка людей по Свердловской железнодорожной линии в мае 2025 года увеличилась на 6,8%

Согласно оперативной информации, в мае 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 3,1 млн пассажиров. Это на 6,8% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из них 2,4 млн пассажиров отправились в пригородном сообщении (+7,9%), а 0,7 млн - в дальних поездках (+3,3%). В мае 2025 года пассажиропоток составил 739 млн пасс.-км, что на 4,2% больше, чем в мае 2024 года.

За первые 5 месяцев 2025 года со станций и вокзалов СвЖД было отправлено 12,9 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за тот же период в 2024 году. Из них 9,6 млн пассажиров отправились в пригородном сообщении (+2,7%), а 3,3 млн - в дальних поездках (+1%). С начала 2025 года пассажиропоток на СвЖД увеличился на 1,5% и составил 3,4 млрд пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.