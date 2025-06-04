Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка людей по Свердловской железнодорожной линии в мае 2025 года увеличилась на 6,8%

2025-06-04 13:12
Транспортировка людей по Свердловской железнодорожной линии в мае 2025 года увеличилась на 6,8%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в мае 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 3,1 млн пассажиров. Это на 6,8% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из них 2,4 млн пассажиров отправились в пригородном сообщении (+7,9%), а 0,7 млн - в дальних поездках (+3,3%). В мае 2025 года пассажиропоток составил 739 млн пасс.-км, что на 4,2% больше, чем в мае 2024 года.

За первые 5 месяцев 2025 года со станций и вокзалов СвЖД было отправлено 12,9 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за тот же период в 2024 году. Из них 9,6 млн пассажиров отправились в пригородном сообщении (+2,7%), а 3,3 млн - в дальних поездках (+1%). С начала 2025 года пассажиропоток на СвЖД увеличился на 1,5% и составил 3,4 млрд пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru