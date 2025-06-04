Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка пассажиров по Московской железной дороге в период с января по май текущего года увеличилась на 1,4%

2025-06-04 10:17
Транспортировка пассажиров по Московской железной дороге в период с января по май текущего года увеличилась на 1,4%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, с января по май 2025 года на территории Московской железной дороги было перевезено 321,3 млн пассажиров. Это на 1,4% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из этого числа 310,3 млн пассажиров были перевезены в пригородном сообщении (+1,5%), а около 11 млн человек - в дальнем следовании.

С начала года пассажирооборот увеличился на примерно 1,1% по сравнению с 2024 годом и достиг 13,3 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 7,6 млрд пасс.-км (+1,1%), а в дальнем следовании - 5,7 млрд пасс.-км (+1,1%).

В мае было перевезено свыше 68 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем в прошлом году. Из них в пригородном сообщении было перевезено 65,5 млн (+1,8%), а в дальнем следовании - 2,5 млн человек (+3,2%). В мае пассажирооборот составил около 3 млрд пасс.-км, что на 1,3% больше, чем в мае 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,7 млрд пасс.-км (+0,5%), а в дальнем следовании - 1,3 млрд пасс.-км (+2,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru