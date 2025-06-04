Транспортировка пассажиров по Московской железной дороге в период с января по май текущего года увеличилась на 1,4%

10:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, с января по май 2025 года на территории Московской железной дороги было перевезено 321,3 млн пассажиров. Это на 1,4% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из этого числа 310,3 млн пассажиров были перевезены в пригородном сообщении (+1,5%), а около 11 млн человек - в дальнем следовании.

С начала года пассажирооборот увеличился на примерно 1,1% по сравнению с 2024 годом и достиг 13,3 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 7,6 млрд пасс.-км (+1,1%), а в дальнем следовании - 5,7 млрд пасс.-км (+1,1%).

В мае было перевезено свыше 68 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем в прошлом году. Из них в пригородном сообщении было перевезено 65,5 млн (+1,8%), а в дальнем следовании - 2,5 млн человек (+3,2%). В мае пассажирооборот составил около 3 млрд пасс.-км, что на 1,3% больше, чем в мае 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,7 млрд пасс.-км (+0,5%), а в дальнем следовании - 1,3 млрд пасс.-км (+2,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.