С января по май текущего года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали было отправлено 4,6 млн путешественников.

Согласно свежим данным, с января по май 2025 года Восточно-Сибирская железная дорога перевезла 4,6 млн пассажиров, что на 0,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 1,1 млн человек были пассажирами дальнего следования (-0,9%), а 3,5 млн человек использовали пригородное сообщение (такой же показатель, как и в январе-мае 2024 года).

За указанный период пассажирооборот составил 1 млрд пасс.-км, что на 2,5% меньше, чем в тот же период предыдущего года. Пассажирооборот пригородного сообщения за первые 5 месяцев 2025 года составил 149 млн пасс.-км (+0,2%), а дальнего следования – 942,6 млн пасс.-км (-2,9%).

В мае 2025 года ВСЖД перевезла 1,1 млн человек, что на 0,2% больше, чем в мае прошлого года. Из них 846,8 тыс. человек были пассажирами пригородного сообщения (+0,8%), а 204,5 тыс. человек - дальнего следования (-2,4%).

Пассажирооборот в мае 2025 года составил 217 млн пасс.-км, что на 1,7% меньше, чем в мае прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 35 млн пасс.-км (+2,7%), а в дальнем следовании – 182 млн пасс.-км (-2,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.