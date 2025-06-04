Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по май текущего года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали было отправлено 4,6 млн путешественников.

2025-06-04 10:10
С января по май текущего года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали было отправлено 4,6 млн путешественников.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, с января по май 2025 года Восточно-Сибирская железная дорога перевезла 4,6 млн пассажиров, что на 0,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 1,1 млн человек были пассажирами дальнего следования (-0,9%), а 3,5 млн человек использовали пригородное сообщение (такой же показатель, как и в январе-мае 2024 года).

За указанный период пассажирооборот составил 1 млрд пасс.-км, что на 2,5% меньше, чем в тот же период предыдущего года. Пассажирооборот пригородного сообщения за первые 5 месяцев 2025 года составил 149 млн пасс.-км (+0,2%), а дальнего следования – 942,6 млн пасс.-км (-2,9%).

В мае 2025 года ВСЖД перевезла 1,1 млн человек, что на 0,2% больше, чем в мае прошлого года. Из них 846,8 тыс. человек были пассажирами пригородного сообщения (+0,8%), а 204,5 тыс. человек - дальнего следования (-2,4%).

Пассажирооборот в мае 2025 года составил 217 млн пасс.-км, что на 1,7% меньше, чем в мае прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 35 млн пасс.-км (+2,7%), а в дальнем следовании – 182 млн пасс.-км (-2,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru