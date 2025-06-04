Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка пассажиров по Юго-Восточной железной дороге в мае 2025 года увеличилась на 3,2%

2025-06-04 10:04
Транспортировка пассажиров по Юго-Восточной железной дороге в мае 2025 года увеличилась на 3,2%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в мае 2025 года станции ЮВЖД отправили свыше 1,2 млн пассажиров, что на 3,2% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Из этого числа 726 тыс. пассажиров были отправлены в пригородном сообщении (+3,3% к маю 2024 года), а 432 тыс. в дальнем следовании (+3,1%).

Общий пассажирооборот достиг 932 млн пасс.-км, что на 3% больше, чем в мае 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 27,4 млн пасс.-км (+4,4%), а в дальнем следовании – 904 млн пасс.-км (+3%). Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

