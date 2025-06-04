Субурбанное сообщение между Переславлем-Залесским и Александровым будет осуществляться и в июне.

09:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С мая 2025 года начал курсировать пригородный поезд из Александрова в Переславль-Залесский, и его рейсы продлены на июнь. Поезд будет выполнять рейсы 5, 6, 11, 17, 19, 24, 25, 26 и 27 июня.

Расписание следующее: отправление из Александрова в 11:30, прибытие в Переславль-Залесский в 12:45. Обратный рейс из Переславля-Залесского в 15:05, прибытие в Александров в 16:20. Во время пути планируется остановка на станции Берендеево.

Билеты доступны для покупки через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или непосредственно в поезде. Дополнительная информация доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика АО «Северная ППК», на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный 24/7 для всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.