Первая женщина, занявшая должность помощника водителя электропоезда, приступила к своим обязанностям в депо Горький-Московский.

09:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мария Анянова, первая женщина, занявшая должность помощника машиниста электропоездов, начала свою карьеру в депо Горький-Московский после прохождения специализированных курсов. Спустя несколько месяцев обучения, она совершила свой первый рейс 26 мая по маршруту Нижний Новгород – Ветлужская.

До этого Мария не имела никакого отношения к железнодорожной отрасли. Она получила юридическое образование и занимала должность управляющей в сети городских кафе. Позже она узнала, что ее прадед работал стрелочником на станции Свеженькая в Мордовии, и четверо его сыновей и дочь последовали его примеру.

«Я всегда выбираю сложные пути: узнав, что теперь женщины могут работать в кабине, я решила попробовать, – рассказала Мария Анянова. – Во время обучения было сложно разобраться во всех технических деталях, но когда пришло время практики, все стало на свои места. Я благодарна своим наставникам за переданные знания и поддержку».

На данный момент в Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава три женщины работают помощниками машиниста электропоезда, еще две проходят стажировку и скоро смогут начать самостоятельные поездки.

Напомним, что с 1 января 2021 года женщины в России получили право работать машинистами и помощниками машинистов благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в список профессий, доступных для женщин. ОАО «РЖД» провело большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста: были определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и отдыха между сменами, разработаны и пошиты комплекты форменной одежды, разработан комплекс мер социальной поддержки и т.д., сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.