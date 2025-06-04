Доступность передвижения по новым трассам на участке Кун - Гурское в Хабаровском регионе теперь открыта.

09:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Хабаровском крае на ДВЖД началось движение по новым железнодорожным путям на участке Кун – Гурское. Этот перегон был создан после завершения модернизации участка Хумма – Гурское и его соединения с участком Кун – Хумма, построенным весной 2025 года. Общая длина объединенного перегона после закрытия разъезда Хумма составляет 17 км.

В процессе работ между разъездом Хумма и станцией Гурское было уложено свыше 8,8 км новых путей и 10 стрелочных переводов. Новый участок проходит в северо-западной части хребта Сихотэ-Алинь, в долине реки Гур и ее притоков, поэтому для защиты путей от наводнений применяется дренаж. Земляное полотно поднято на высоту до 10 м, оборудованы бермы, водоотводные кюветы и лотки, отремонтировано 5 водопропускных труб. Всего было переработано более 200 тыс. кубометров грунта.

ОАО «РЖД» придает большое значение сохранению окружающей среды, поэтому после завершения работ на участке Хумма – Гурское железнодорожники посадят более 6,8 тыс. саженцев тополя, березы, ясеня и ели, выпустят более 3 тыс. мальков осетра и кеты в местные реки.

Новый объединенный перегон находится на пути от Комсомольска-на-Амуре к тихоокеанским портам Ванино и Советской Гавани. Завершение модернизации увеличит пропускную способность линии и поможет увеличить грузовые перевозки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.