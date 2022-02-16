Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Куйбышевской железной дороге назначены дополнительные остановки пассажирским поездам

2022-02-16 16:36
В рамках развития транспортной доступности регионов пассажирскому поезду № 392 Москва – Челябинск с 14 февраля назначена дополнительная остановка на станции Воеводское (Республика Мордовия).

С 15 февраля дополнительные остановки на станциях Чердаклы и Чуфарово (Ульяновская область) будет делать пассажирский поезд № 391/392 Челябинск – Москва. С 16 февраля остановка Давлеканово (Ульяновская область) предусмотрена на маршруте поезда № 13 Челябинск – Москва, а с 17 февраля пассажирскому поезду № 49/50 Самара – Москва будет введена дополнительная остановка на станции Новокуйбышевская (Самарская область).

Таким образом, жители отдаленных населенных пунктов Самарской и Ульяновской областей, а также Республики Мордовия смогут напрямую добираться до Москвы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

