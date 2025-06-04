Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На шести участках Красноярской железнодорожной линии на Транссибирской магистрали стартовали обширные работы по основательному восстановлению путей.

2025-06-04 09:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На шести участках Красноярской железнодорожной магистрали, которые находятся в Красноярском крае на Транссибирской магистрали, ведутся обширные работы по основному ремонту железнодорожного полотна. Это отрезки Боготол – Вагино, Стайный – Сулемка, Снежница – Минино, Минино – Бугач, Камарчага – Балай и Солянка – Филимоново.

Учитывая, что на большей части этих участков происходит активное движение пригородных поездов, КрасЖД проводит ремонтные работы по методу "каскадных окон": железнодорожное полотно закрывается по расписанию "день через два" и "день через три". Это позволяет сократить неудобства для пассажиров, связанные с необходимостью временного изменения расписания: электрички работают в обычном режиме каждый день, за исключением дней ремонта, когда их расписание меняется заранее и по плану.

В дополнение к этому, реконструкция железнодорожной инфраструктуры происходит в Красноярском крае на участках Абалаково – Лесосибирск и Уяр – Авда, в Кемеровской области на участках Предметкино – Суслово и Тяжин – Тисуль, в Иркутской области на участке Кварцит – Тарбинский.

Сотрудники железной дороги выполняют полный набор работ, включая демонтаж старого железнодорожного полотна, очистку балласта (щебеночной насыпи, на которую укладывается путь), выравнивание пути и установку новой рельсо-шпальной решетки.

В целом, в рамках ремонтно-путевой кампании 2025 года на Красноярской железнодорожной магистрали планируется обновить 206 км железнодорожного полотна и установить 61 новый стрелочный перевод. Предполагается использовать более 20 единиц тяжелой специализированной техники – щебнеочистительные и выправочно-рихтовочные комплексы, путеукладочные поезда, путевые машинные станции.

Сезонные ремонтные и путевые работы проводятся железнодорожниками каждый год. Они важны для улучшения безопасности и надежности инфраструктуры, а также для ускорения движения пассажирских и грузовых поездов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

