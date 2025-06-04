На Забайкальской магистрали за период с января по май 2025 года наблюдалось увеличение погрузки угля на 3,5%.

09:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года на Забайкальской железнодорожной магистрали было загружено 6,2 млн тонн угля, что на 3,5% превышает показатель за тот же период 2024 года.

Также отмечается увеличение объемов перевозки зерна: за первые пять месяцев 2025 года с железнодорожных станций было отправлено 464,2 тыс. тонн этого продукта, что на 43,2% больше, чем в прошлом году.

В общей сложности, за указанный период на Забайкальской железной дороге было погружено 10 млн тонн разнообразных грузов, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Грузооборот за январь – май составил 133,6 млрд тарифных тонно-км (-0,8%). С учетом пробега вагонов без груза грузооборот уменьшился на 0,8% и составил 164,3 млрд тонно-км.

Основные виды грузов, помимо угля и зерна, включали: