Экспозиция по железнодорожному моделированию «Локотранс-Юг–2025» будет открыта в Ростове-на-Дону 12 июня 2025 года.

2025-06-09 16:37
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

12 июня в 13:00 в Ростове-на-Дону откроется ежегодная выставка по железнодорожному моделированию «Локотранс-Юг–2025» имени С. В. Ермоленко. Местом проведения станет КСК «Экспресс», расположенный в парке имени Вити Черевичкина (ул. Закруткина, 67А).

Участники из различных городов соберут в холле КСК единую железную дорогу из множества отдельных модулей. Миниатюрные поезда, управляемые разнообразными устройствами, будут двигаться по этой дороге, а на переездах будут работать шлагбаумы и светофоры. Модель железной дороги будет выполнена в масштабе 1:87. Выставка также представит модели подвижного состава и инфраструктуры железной дороги.

Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие!

Режим работы: 12 июня с 13:00 до 18:00, 13 июня с 10:00 до 18:00, 14 июня с 10:00 до 18:00, 15 июня с 10:00 до 15:00.

Вход на выставку бесплатный, информирует служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

