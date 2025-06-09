Изменения в графике движения некоторых пригородных и пассажирских поездов ожидаются 10 и 11 июня 2025 года, это связано с улучшением инфраструктуры в Смоленской области.
В связи с проведением ремонтных работ на станции Смоленск 10 и 11 июня 2025 года, изменится расписание некоторых дальнего следования и пригородных поездов, курсирующих в Смоленской области.
В указанные дни на станции планируется установка двух стрелочных переводов. Работы будут проводиться с 04:45 до 14:45.
Хотим обратить внимание пассажиров на изменения в расписании следующих поездов:
№ 738 Смоленск – Москва отправление в 06:47 (на 42 минуты раньше прежнего времени);
№ 722 Минск – Москва прибытие в Смоленск в 09:11 и отправление в 09:17 (на 11 минут раньше);
№ 732 Смоленск – Москва отправление в 13:19 (на 6 минут раньше).
Также изменения коснутся расписания некоторых пригородных поездов:
№ 6201 Сафоново – Смоленск отправление в 04:55 и прибытие в 06:53 (на 43 минуты раньше прежнего времени);
№ 6203 Вязьма – Смоленск отправление в 08:53 (на 16 минут позже) и прибытие в 12:31 (на 18 минут позже);
№ 6204 Смоленск – Вязьма отправление в 07:55 (на 15 минут раньше) и прибытие в Вязьму в 11:50;
№ 6386 Смоленск – Ельня отправление в 07:48 (на 12 минут раньше) и прибытие по обычному расписанию;
№ 6381 Ельня – Смоленск прибытие в 12:41 (на 11 минут позже);
№ 6366 Смоленск – Починок отправление в 08:09 (на 9 минут раньше), далее по обычному расписанию.
№ 6361 Починок – Смоленск прибытие в 07:18 (на 6 минут позже).
Информацию об изменениях в расписании пассажирских и пригородных поездов можно получить на железнодорожных станциях, остановках, на официальном веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
