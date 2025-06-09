Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по май текущего года на Московской железной дороге произошло на 8% меньше несчастных случаев с участием граждан.

2025-06-09 16:08
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года на Московской железной дороге (МЖД) было зафиксировано на 7,5% меньше случаев травматизма граждан на территории железнодорожных объектов, чем за аналогичный период 2024 года (245 против 266).

Из них 164 случая произошли в Подмосковье (против 155 в 2024 году), а 44 – в столице (против 69 в 2024 году).

Основной причиной получения травм становится грубое нарушение правил пребывания на территории железнодорожных объектов, включая переход через пути в недозволенных местах перед приближающимся поездом и переход на красный свет светофора.

С начала года наибольшее количество нарушений было зафиксировано на участках Одинцово – Голицыно, Пушкино – Софрино, Подлипки-Дачные – Болшево и на станциях Дедовск, Бирюлево-Товарная, Люберцы-II, Москва-Пассажирская-Смоленская, Есенинская, Быково, Лосиноостровская, Взлетная, Храпуново, Фрязево, Домодедово, Павшино, Здравница, Перхушково.

Несмотря на уменьшение общего числа несчастных случаев, МЖД выражает беспокойство по поводу ситуации с травматизмом и призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Московская железная дорога прилагает большие усилия для профилактики несчастных случаев: во всех регионах сотрудники дороги вместе с транспортной полицией и местными властями проводят активную информационно-просветительскую работу на станциях и в учебных заведениях. Кроме того, проводится регулярное обновление и ремонт инфраструктуры, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

