Транспортировка контейнеров по Горьковской железнодорожной линии в период с января по май 2025 года увеличилась на 9,5%

15:19

С января по май 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено более 81,4 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 9,5% больше, чем в тот же период предыдущего года. В числе прочего, на экспорт было отправлено свыше 42,6 тыс. ДФЭ (+22,6%), а в рамках внутренних перевозок – 38,8 тыс. ДФЭ (-2%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 19,5% и достигло более 52,4 тыс. ДФЭ (перевезено 852 тыс. тонн, +7,5%), включая: