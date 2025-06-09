Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Горьковской железнодорожной линии в период с января по май 2025 года увеличилась на 9,5%

2025-06-09 15:19
Транспортировка контейнеров по Горьковской железнодорожной линии в период с января по май 2025 года увеличилась на 9,5%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено более 81,4 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 9,5% больше, чем в тот же период предыдущего года. В числе прочего, на экспорт было отправлено свыше 42,6 тыс. ДФЭ (+22,6%), а в рамках внутренних перевозок – 38,8 тыс. ДФЭ (-2%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 19,5% и достигло более 52,4 тыс. ДФЭ (перевезено 852 тыс. тонн, +7,5%), включая:

  • лесоматериалы – 19,1 тыс. ДФЭ (+34,4% по сравнению с январем – маем 2024 года);
  • химические продукты и соду – 14,8 тыс. (+15,8%);
  • бумагу – 8,9 тыс. (+2,9%), как сообщила пресс-служба ГЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru