Сервис быстрой перевозки грузов в контейнерах из Екатеринбурга в Китай через Казахстан запускается на Свердловской железной дороге.

14:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По просьбе ведущего логистического оператора, Свердловская железнодорожная магистраль разработала ускоренный сервис для перевозки грузов в контейнерах на международном уровне от ТЛЦ «Уральский» (станция Аппаратная в Екатеринбурге) до станции Достык в Казахстане на границе с Китаем. Первый тестовый поезд перевез 62 контейнера с аграрной продукцией по этому маршруту.

Специалисты СвЖД предложили инновационную логистическую модель для осуществления перевозок. Некоторые вагоны, которые перевозят уголь для Рефтинской ГРЭС (с казахской станции Экибастуз до станции Малорефтинская возле Екатеринбурга), будут возвращаться в Казахстан не пустыми, а с контейнерами со станции Аппаратная. Поезда будут пересекать границу между Россией и Казахстаном через пункт пропуска Зауралье, который ранее не использовался для контейнерных перевозок. Это перераспределение грузовых потоков поможет облегчить нагрузку на основной железнодорожный пограничный переход Карталы. На грузовом терминале станции Астана-1 контейнеры будут перегружены на фитинговые платформы и отправлены до станции Достык.

Такой технологический подход поможет улучшить эффективность использования подвижного состава и способствует увеличению пропускной способности данного маршрута. Контейнерные поезда будут двигаться по всему маршруту с увеличенной скоростью по согласованному расписанию. Время в пути (до пересечения границы Казахстана и Китая) не превысит 6 суток.

Ускоренные услуги контейнерной перевозки становятся все более востребованными среди грузоотправителей СвЖД. Эти услуги позволяют компаниям доставлять свою продукцию (включая экспортные отправления) быстрее и с точностью по времени. Так как время отправления и прибытия таких поездов известно заранее, владелец груза может более эффективно организовывать логистику, рационально использовать ресурсы и сокращать транспортные затраты.

В период с января по май 2025 года, по запросам грузоотправителей, Свердловская железная дорога разработала 12 новых маршрутов для ускоренной доставки грузов в контейнерах, в результате чего их общее количество достигло 167. С начала года по утвержденному расписанию СвЖД отправила 939 контейнерных поездов, которые перевезли более 1,8 млн тонн различных грузов по территории страны и за ее пределы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.