С января по май 2025 года сотрудники Горьковской железной дороги произвели замену покрытия на 7 железнодорожных переходах.

2025-06-09 13:36
В период с апреля по май 2025 года были заменены переездные настилы и асфальтовые покрытия на семи переездах Горьковской железной дороги:

  • в поселке Чичерево;
  • на станции Петряевка;
  • на станции Балахна;
  • на участке Шеманиха – Уста;
  • на станции Лянгасово;
  • на станции Чухломинский;
  • на участке Разъезд 275 км – Разъезд 289 км.

Также был осуществлен ремонт для восстановления целостности покрытия, включая 21 переезд в Нижегородской области.

Стоит отметить, что с 9 по 16 июня в Нижнем Новгороде планируются ремонтные работы на переездах по улице Федосеенко, улице Новые Пески и в поселке Дубравный.

В общей сложности в 2025 году сотрудники ГЖД проведут различные виды ремонта на 340 переездах, включая капитальный ремонт на 6 переездах, расположенных на станциях Каликино и Ветлужская в Нижегородской области, станции Колокша – во Владимирской области, станции Чамзинка – в Республике Мордовии, станции Луза – в Кировской области и на улице Лепсе – в Кирове.

Планируется также заменить устройства заграждения на 3 объектах в Нижегородской области, по одному – во Владимирской области, Пермском крае и Республике Башкортостан. На 19 переездах предполагается замена настила, а ремонт асфальтового покрытия запланирован на 309 объектах.

В рамках проекта по демонтажу неактивных железнодорожных переездов на Горьковской железной дороге предусмотрено закрытие двух переездов в Нижегородской области и Удмуртской республике.

Для предотвращения аварий на железнодорожных переездах, работники железной дороги осуществляют комплексную программу, включающую мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды.

