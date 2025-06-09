В День России поезда, следующие по Красноярской железнодорожной магистрали в пригородном направлении, будут работать по специальному графику.

12:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с празднованием Дня России, в праздничные выходные будет внесено изменение в расписание движения городских и пригородных поездов Красноярской железной дороги для удобства пассажиров.

В среду, 11 июня 2025 года, электропоезда будут следовать по расписанию пятницы, а 12, 13, 14 июня – по субботнему расписанию, 15 июня – по воскресному.

Пригородные экспрессы, обслуживающие наиболее длинные региональные маршруты, будут работать по специальному графику:.

11 июня отправятся ускоренные поезда Красноярск – Иланская – Решоты и Красноярск – Боготол, а обратно – 15 июня;

12 июня будет работать дневной электропоезд Иланская – Красноярск и вечерний поезд Красноярск – Иланская;

электропоезд Красноярск – Мана – Красноярск, который обычно ходит по субботам и воскресеньям, будет в пути 12 и 15 июня.

На популярных маршрутах количество вагонов увеличится до 6, 8 и 10.

Изменения не затронут электрички КрасЖД в Хакасии и Кемеровской области, а также пригородные поезда на маршрутах Решоты – Чунояр и Ачинск – Лесосибирск в Красноярском крае – они будут следовать по обычному расписанию.

Также стоит отметить, что в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры КрасЖД в расписании некоторых поездов произошли изменения.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» призывают пассажиров заранее ознакомиться с расписанием перед планированием поездок. Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.