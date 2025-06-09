Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров достигла примерно 3,2 млн ДФЭ в период с января по май

2025-06-09 12:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 3 млн 188 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщений, что на 1,7% меньше, чем в тот же период 2024 года. Внутренние отправления составили 1 млн 263 тыс. ДФЭ (-2,4%). Общее количество груженых контейнеров достигло 2,3 млн ДФЭ (-3,9%), в которых было перевезено 33,8 млн тонн грузов (-0,3%), включая:

  • химикаты и соду – 342,4 тыс. ДФЭ (-0,6% по сравнению с январем – маем 2024 года);
  • лесоматериалы – 251 тыс. (+3,9%);
  • химические и минеральные удобрения – 199 тыс. (-0,6%);
  • метизы – 175,4 тыс. (-2,4%);
  • промтовары – 161,2 тыс. (-3,8%);
  • бумагу – 160,1 тыс. (+4,8%);
  • машинное оборудование – 142,1 тыс. (-11,1%);
  • автотранспорт и его компоненты – 128,1 тыс. (-34%);
  • черные металлы – 90 тыс. (+1,5%);
  • разные и сборные грузы – 80,6 тыс. (-4,5%);
  • строительные материалы – 74,1 тыс. (-32,3%);
  • цветные металлы – 68,7 тыс. (+33,7%);
  • зерновые – 60,7 тыс. (+10,9%);
  • нефть и нефтепродукты – 37 тыс. (-15,8%);
  • продукты перемола – 19,6 тыс. (+7,5%);
  • рыбу – 14,8 тыс. (-7%);
  • цветную руду и серное сырье – 11,8 тыс. (-7,4%);
  • мясо и животные жиры – 10,8 тыс. (-4,5%);
  • соль – 4,8 тыс. (увеличение в 1,8 раза);
  • картофель, овощи, фрукты – 4,7 тыс. (-27,2%);
  • каменный уголь – 4,5 тыс. (-23%);
  • сахар – 2,7 тыс. (+27,5%);
  • другие продукты питания – 143,9 тыс. (+12,2%).
