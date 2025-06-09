Транспортировка контейнеров достигла примерно 3,2 млн ДФЭ в период с января по май

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 3 млн 188 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщений, что на 1,7% меньше, чем в тот же период 2024 года. Внутренние отправления составили 1 млн 263 тыс. ДФЭ (-2,4%). Общее количество груженых контейнеров достигло 2,3 млн ДФЭ (-3,9%), в которых было перевезено 33,8 млн тонн грузов (-0,3%), включая: