Транспортировка контейнеров достигла примерно 3,2 млн ДФЭ в период с января по май
2025-06-0912:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по май 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 3 млн 188 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщений, что на 1,7% меньше, чем в тот же период 2024 года. Внутренние отправления составили 1 млн 263 тыс. ДФЭ (-2,4%). Общее количество груженых контейнеров достигло 2,3 млн ДФЭ (-3,9%), в которых было перевезено 33,8 млн тонн грузов (-0,3%), включая:
химикаты и соду – 342,4 тыс. ДФЭ (-0,6% по сравнению с январем – маем 2024 года);
лесоматериалы – 251 тыс. (+3,9%);
химические и минеральные удобрения – 199 тыс. (-0,6%);
метизы – 175,4 тыс. (-2,4%);
промтовары – 161,2 тыс. (-3,8%);
бумагу – 160,1 тыс. (+4,8%);
машинное оборудование – 142,1 тыс. (-11,1%);
автотранспорт и его компоненты – 128,1 тыс. (-34%);
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.