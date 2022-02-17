Порядок курсирования пригородных поездов на Свердловской железной дороге изменится в День защитника Отечества

В общероссийский выходной праздничный день 23 февраля на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»).
23 февраля назначается дополнительный рейс пригородного поезда № 6471 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление – в 19:45 по местному времени).
Также в этот день назначается дополнительный рейс поезда «Императорский маршрут» Екатеринбург – Алапаевск – Екатеринбург. Совершить поездку можно будет в рамках экскурсионного тура от оператора проекта. Туристический поезд отправится из Екатеринбурга в 08:29 и вернется обратно в 21:51.
23 февраля не будут назначены поезда, курсирующие только по рабочим дням:
Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах ОАО «ЖД» и АО «СПК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.