Порядок курсирования пригородных поездов на Свердловской железной дороге изменится в День защитника Отечества

2022-02-17 14:07
В общероссийский выходной праздничный день 23 февраля на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»).

23 февраля назначается дополнительный рейс пригородного поезда № 6471 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление – в 19:45 по местному времени).

Также в этот день назначается дополнительный рейс поезда «Императорский маршрут» Екатеринбург – Алапаевск – Екатеринбург. Совершить поездку можно будет в рамках экскурсионного тура от оператора проекта. Туристический поезд отправится из Екатеринбурга в 08:29 и вернется обратно в 21:51.

23 февраля не будут назначены поезда, курсирующие только по рабочим дням:

  • № 6823 сообщением Нижний Тагил – Кушва (отправление в 12:23);
  • № 6824 сообщением Кушва – Нижний Тагил (отправление в 15:48);
  • № 6110 сообщением Екатеринбург-Сортировочный – Керамик (отправление в 08:46);
  • № 6112 сообщением Екатеринбург-Сортировочный – Керамик (отправление в 17:56);
  • № 6113 сообщением Сысерть – Екатеринбург-Сортировочный (отправление в 07:02);
  • № 6114 сообщением Екатеринбург-Сортировочный – Керамик (отправление в 20:12);
  • № 6115 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (отправление в 09:56);
  • № 6461 сообщением Керамик – Нижний Тагил (отправление в 19:02).

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах ОАО «ЖД» и АО «СПК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

