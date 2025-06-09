Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по май текущего года в Республике Башкортостан наблюдался рост продаж электронных билетов на пригородные поезда на 21%.

2025-06-09 11:21
За период с января по май 2025 года в Республике Башкортостан было реализовано 334 тыс. билетов на пригородные поезда через цифровые сервисы продажи проездных документов. Это на 21% больше, чем в тот же период 2024 года.

Кроме «РЖД Пассажирам» и «Яндекс.Электрички», клиенты АО «БашППК» могут приобрести билеты на пригородные поезда через чат-бот в Telegram. Виртуальный помощник @bilet_na_elektrichku_bot позволяет оформить не только проездной документ, но и квитанции на провоз багажа и животных. Оплатить можно банковской картой или через SberPay.

Для удобства и экономии времени советуем заблаговременно оформлять проездные документы. Билеты на пригородные поезда можно приобрести за 10 суток до отправления поезда, что дает возможность заранее купить билеты на несколько дат. В одном заказе можно оформить билеты в оба конца пути.

Стоит отметить, что в Республике Башкортостан при покупке билета через мобильное приложение предоставляется скидка до 15% от стоимости проезда, в Оренбургской области скидка может достигать до 4% (в зависимости от категории поезда и маршрута следования), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

