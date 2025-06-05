Железнодорожная компания Красноярска провела мероприятие под названием «Знак внимания!» для автомобилистов на одном из перекрестков Транссибирской магистрали.

12:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Международный день безопасности на железнодорожных переездах, который отмечается 5 июня, Красноярская железная дорога (КрасЖД) провела мероприятие под названием «Знак внимания!» на переезде в Зыково, одном из самых загруженных участков Транссиба в Красноярске.

Примерно 180 поездов и до 10 тысяч автомобилей ежедневно пересекают этот переезд, расположенный в пригороде Красноярска. При этом часто отмечаются нарушения ПДД со стороны водителей.

Для того чтобы напомнить автомобилистам о правилах проезда через железнодорожные пути, был установлен большой предупреждающий знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума» размером 3 на 3 метра, который хорошо виден даже на большом расстоянии.

Целью данного мероприятия является напоминание водителям о важности строгого соблюдения ПДД при пересечении железнодорожных переездов. Внимательное отношение к дорожным знакам и сигналам светофора поможет сохранить жизни не только водителей, но и их пассажиров, а также машинистов и пассажиров поездов.

Во время остановки автомобилей на красный сигнал светофора, волонтеры акции напоминали водителям о том, что на переездах нельзя играть со своей жизнью: большинство аварий на перекрестках автомобильных и железнодорожных дорог происходят при попытке обогнать поезд на запрещающий сигнал.

Всем участникам дорожного движения были вручены специальные памятки и блокноты с правилами.

Стоит отметить, что за 2024 год на переездах КрасЖД произошло 3 ДТП по вине водителей, а с начала 2025 года уже зарегистрировано 3 аварии.

КрасЖД подчеркивает, что проблему нарушений на переездах можно решить только при условии ответственного поведения водителей и соблюдения ими ПДД, сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.