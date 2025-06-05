Проекты новой линии для Горьковской магистрали были представлены студентами-железнодорожниками.

12:50

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Нижнем Новгороде, на территории Горьковского центра инноваций, состоялась открытая предзащита итоговой квалификационной работы на тему «Проект железнодорожной линии Яранск – Котельнич».

Семь выпускников Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения имени Императора Александра I представили свои проекты не только ученым, но и руководству ГЖД и представителям различных ведомств.

Среди участников мероприятия были начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл Денис Сазанов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Роман Краснов, министр транспорта Кировской области Алексей Петряков, ректор Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения имени Императора Александра I Олег Валинский.

Будущие работники железной дороги разработали оптимальные варианты строительства мостов, станций и другой инфраструктуры, необходимой для реализации данного проекта.

Сергей Дорофеевский отметил, что это одна из первых в России образовательных программ, позволившая студентам создать уникальные прикладные проекты для будущих линий.

«Мы совместно с представителями университета планируем использовать инновационные решения в рамках этого проекта для развития интеллектуального потенциала транспортной системы страны. В общем, создание новой железнодорожной линии Яранск – Котельнич поможет решить национальную задачу по улучшению связности отдаленных территорий России», – заявил начальник Горьковской железной дороги.

Олег Валинский подчеркнул, что наиболее подходящий проект уже в следующем году может быть включен в план реализации.

В процессе работы над выпускными проектами, студенты ПГУПС получали всестороннюю методическую и практическую помощь от представителей Горьковской железной дороги.

Проект был вдохновлен историческими исследованиями писателя и инженера-железнодорожника Н. Г. Гарина-Михайловского, который в XIX веке попытался проложить путь на данном участке. Сегодня новая железнодорожная линия может не только воссоздать эту идею, но и стать ключевым элементом для развития транспортной системы России.

Проект осуществляется при поддержке Совета Федерации ФС РФ и находится под наблюдением заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ Константина Косачева. Комитету СФ поручено вместе с Министерством транспорта РФ, Министерством экономического развития РФ, Правительством Республики Марий Эл, Кабинетом министров Республики Татарстан, правительством Кировской области и ОАО «РЖД» рассмотреть вопрос о продлении железнодорожной ветки Зеленый Дол (Республика Татарстан) – Яранск (Кировская область) до станции Котельнич (Кировская область) с оценкой экономической эффективности данного проекта.

Разработка новой железнодорожной линии выпускниками стала возможной благодаря реализации федеральной образовательной программы «Приоритет-2030», которая применяет принципы практико-ориентированного обучения в высших учебных заведениях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.