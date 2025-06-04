С января по май 2025 года объем погрузки на Калининградской железнодорожной линии достиг 535 тысяч тонн.

С января по май 2025 года на Калининградской железнодорожной линии было перевезено 535 тыс. тонн груза.
В частности, перевозки включали:
За пять месяцев грузооборот достиг 353,8 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 454 млн тарифных тонно-км.
В мае на Калининградской железной дороге было перевезено и отправлено 81,4 тыс. тонн разнообразных грузов. Грузооборот составил 62,5 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 80 млн тарифных тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.