С января по май 2025 года объем погрузки на Калининградской железнодорожной линии достиг 535 тысяч тонн.

С января по май 2025 года на Калининградской железнодорожной линии было перевезено 535 тыс. тонн груза.

В частности, перевозки включали:

жмыхи – 278,7 тыс. тонн (снижение на 46,2% по сравнению с январем – маем 2024 года);

зерно – 91 тыс. тонн (увеличение в 1,5 раза);

строительные материалы – 64 тыс. тонн (снижение на 7,8%);

химические и минеральные удобрения – 50 тыс. тонн (увеличение в 3 раза).

За пять месяцев грузооборот достиг 353,8 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 454 млн тарифных тонно-км.

В мае на Калининградской железной дороге было перевезено и отправлено 81,4 тыс. тонн разнообразных грузов. Грузооборот составил 62,5 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 80 млн тарифных тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.