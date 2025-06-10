В этом летнем сезоне будет установлено прямое железнодорожное соединение между Грозным и Адлером.

17:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 12 июня 2025 года, между столицей Чеченской республики и курортным городом Сочи будет осуществляться прямое железнодорожное сообщение. Беспересадочный состав по маршруту Грозный – Адлер будет отправляться дважды в неделю до окончания летнего сезона.

Беспересадочный состав будет отправляться из Грозного в 15:00 по четвергам и воскресеньям как отдельный поезд, а затем на станции Гудермес его прицепят к поезду Махачкала – Адлер.

В маршрут включены остановки на станциях Гудермес, Минеральные Воды, Армавир, Туапсе, Сочи и других. Прибытие на конечную станцию запланировано на 13:37 следующего дня после отправления.

Первый рейс беспересадочного состава из Адлера в Грозный состоится 13 июня в 18:16 в составе поезда Адлер – Махачкала. Дальнейшие рейсы будут осуществляться каждый понедельник и пятницу. От станции Гудермес до Грозного вагоны будут двигаться как отдельный поезд, прибывая в столицу Чеченской республики в 17:15 следующего дня после отправления.

Состав включает купейные и плацкартные вагоны, оснащенные всем необходимым для комфортного путешествия, включая кондиционеры и биотуалеты. Продажа билетов на беспересадочные вагоны Грозный – Адлер уже началась.

Детальную информацию о наличии свободных мест и ценах на билеты можно получить в кассах железнодорожных станций или на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщает служба корпоративных коммуникаций СКЖД.