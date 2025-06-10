Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время праздничных дней, горная железная дорога "Айгир" обслужила около 3 тысяч пассажиров.

2025-06-10 15:57
Во время праздничных дней, горная железная дорога
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период празднования Куйрбан-байрам с 6 по 8 июня 2025 года, горный экспресс "Айгир", следующий по маршруту Уфа - Айгир - Белорецк, перевез около 3 тысяч пассажиров.

Заблаговременно были проведены мероприятия по увеличению количества вагонов в пригородных поездах с 5 до 10. Это было сделано Куйбышевской железной дорогой, перевозчиком АО "БашППК" и Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона для повышения комфорта пассажиров и в связи с большим спросом на этот маршрут.

Куйбышевская железная дорога предоставила комфортные электропоезда, оснащенные системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В салоне имеются удобные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств и стеллажи для спортивного инвентаря.

Напоминаем, что этот поезд, популярный среди туристов, ежедневно отправляется из Уфы в 07:08 и прибывает в Айгир в 11:07, а в Белорецк - в 12:27. Обратный рейс начинается в тот же день из Белорецка в 17:39, с остановкой в Айгире в 18:51 и прибытием в Уфу в 22:19.

Время указано местное.

Действуют все виды федеральных и региональных льгот, включая льготы для школьников и студентов. Льготные проездные документы оформляются при предъявлении справок учащихся и студенческих билетов очной формы обучения.

Также с 1 мая по 28 сентября 2025 года на территории Республики Башкортостан действует специальный тариф для организованных групп пассажиров от 15 человек, который позволяет получить скидку до 50% от стоимости проезда при условии подачи предварительной заявки, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru