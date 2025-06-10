Во время праздничных дней, горная железная дорога "Айгир" обслужила около 3 тысяч пассажиров.

15:57

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период празднования Куйрбан-байрам с 6 по 8 июня 2025 года, горный экспресс "Айгир", следующий по маршруту Уфа - Айгир - Белорецк, перевез около 3 тысяч пассажиров.

Заблаговременно были проведены мероприятия по увеличению количества вагонов в пригородных поездах с 5 до 10. Это было сделано Куйбышевской железной дорогой, перевозчиком АО "БашППК" и Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона для повышения комфорта пассажиров и в связи с большим спросом на этот маршрут.

Куйбышевская железная дорога предоставила комфортные электропоезда, оснащенные системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В салоне имеются удобные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств и стеллажи для спортивного инвентаря.

Напоминаем, что этот поезд, популярный среди туристов, ежедневно отправляется из Уфы в 07:08 и прибывает в Айгир в 11:07, а в Белорецк - в 12:27. Обратный рейс начинается в тот же день из Белорецка в 17:39, с остановкой в Айгире в 18:51 и прибытием в Уфу в 22:19.

Время указано местное.

Действуют все виды федеральных и региональных льгот, включая льготы для школьников и студентов. Льготные проездные документы оформляются при предъявлении справок учащихся и студенческих билетов очной формы обучения.

Также с 1 мая по 28 сентября 2025 года на территории Республики Башкортостан действует специальный тариф для организованных групп пассажиров от 15 человек, который позволяет получить скидку до 50% от стоимости проезда при условии подачи предварительной заявки, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.