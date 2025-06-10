С 12 по 15 июня 2025 года на маршруте Северный вокзал - Зеленоградск-2 будут работать двойные "Ласточки".

15:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 12 по 15 июня 2025 года на Калининградской железнодорожной линии между Северным вокзалом и Зеленоградском-2 будут курсировать двойные составы электропоездов "Ласточка".

Десятивагонные "Ласточки" отправятся со Станции Северный в 11:20, 13:21, 15:22 и 17:23, а возвращение из Зеленоградска-2 запланировано на 12:10, 14:10, 16:13 и 18:07. Поезда будут двигаться по маршруту с одним остановочным пунктом на станции Кутузово-Новое.

Билеты доступны для покупки в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "ПроТранспорт+", а также через телеграм-бота "Электрички РЖД".

Отметим, что десятивагонные составы "Ласточка" начали работу на Калининградской железнодорожной линии с 7 июня 2025 года в выходные и праздничные дни, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.