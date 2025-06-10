Увеличение объема контейнерных транспортировок по Свердловской железнодорожной линии за период с января по май 2025 года составило 16,6%

15:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 201,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 16,6% больше, чем в тот же период 2024 года. В пределах страны было отправлено 109,5 тыс. ДФЭ, что на 3,1% больше.

Общее количество отправленных грузовых контейнеров увеличилось на 18,7% и достигло 155,7 тыс. ДФЭ (было перевезено 2,8 млн тонн грузов, что на 17,8% больше), включая: