Увеличение объема контейнерных транспортировок по Свердловской железнодорожной линии за период с января по май 2025 года составило 16,6%
2025-06-1015:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по май 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 201,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 16,6% больше, чем в тот же период 2024 года. В пределах страны было отправлено 109,5 тыс. ДФЭ, что на 3,1% больше.
Общее количество отправленных грузовых контейнеров увеличилось на 18,7% и достигло 155,7 тыс. ДФЭ (было перевезено 2,8 млн тонн грузов, что на 17,8% больше), включая:
химикаты и соду – 56,2 тыс. ДФЭ (+3,9% по сравнению с январем – маем 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 17 тыс. (увеличение – в 3,9 раза);
лесоматериалы – 15,9 тыс. (+14,6%);
нефть и нефтепродукты – 13,4 тыс. (-11,5%);
бумагу – 10,8 тыс. (+1,7%);
черные металлы – 9,9 тыс. (увеличение – в 1,8 раза);
цветные металлы – 7,7 тыс. (увеличение – в 1,5 раза);
зерно – 6,3 тыс. (-3,6%);
строительные материалы – 5,1 тыс. (увеличение – в 1,7 раза);
огнеупорные материалы – 3,5 тыс. (-1%);
продукты питания – 3,2 тыс. (увеличение – в 1,3 раза);
продукты перемола зерна – 2,8 тыс. (увеличение – в 1,5 раза);
метизы – 2,1 тыс. (+18,1%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
