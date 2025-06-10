Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В праздничные июньские дни в Башкортостане произойдут изменения в графике движения пригородных поездов.

2025-06-10 14:54
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с празднованием Дня России 12 июня, в Республике Башкортостан произойдут изменения в расписании пригородных поездов.

В частности, 12 и 13 июня 2025 года будут следовать поезда:

  • № 7425 Приютово (отпр. 12:16) – Абдулино (приб. 12:54);
  • № 7422 Абдулино (отпр. 15:00) – Приютово (приб. 15:41).

Кроме того, 11 и 12 июня будет курсировать поезд № 7423 Приютово (отпр. 22:01) – Абдулино (приб. 22:39).

12 и 13 июня будет работать поезд № 7424 Абдулино (отпр. 05:13) – Приютово (приб. 05:48).

Также в выходные дни 12 и 13 июня некоторые пригородные поезда будут отменены:

  • № 7475/7476 Приуралье (отпр. 05:56) – Уфа (приб. 07:40);
  • № 6812 Карламан (отпр. 06:33) – Стерлитамак (приб. 08:34);
  • № 6430 Дёма (отпр. 07:15) – Шакша (приб. 08:00);
  • № 7406 Абдулино (отпр. 07:49) – Приютово (приб. 08:30);
  • № 6431 Иглино (отпр. 08:17) – Дёма (приб. 09:22);
  • № 6434 Уфа (отпр. 16:49) – Шакша (приб. 17:18);
  • № 6435 Шакша (отпр. 17:41) – Дема (приб. 18:25);
  • № 7405 Приютово (отпр. 21:12) – Абдулино (приб. 21:52).

Время указано местное.

Пассажиры должны внимательно следить за изменениями в расписании. Информацию о расписании можно найти на станциях, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте АО «БашППК», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

