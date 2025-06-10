В праздничные июньские дни в Башкортостане произойдут изменения в графике движения пригородных поездов.

В связи с празднованием Дня России 12 июня, в Республике Башкортостан произойдут изменения в расписании пригородных поездов.
В частности, 12 и 13 июня 2025 года будут следовать поезда:
Кроме того, 11 и 12 июня будет курсировать поезд № 7423 Приютово (отпр. 22:01) – Абдулино (приб. 22:39).
12 и 13 июня будет работать поезд № 7424 Абдулино (отпр. 05:13) – Приютово (приб. 05:48).
Также в выходные дни 12 и 13 июня некоторые пригородные поезда будут отменены:
Время указано местное.
Пассажиры должны внимательно следить за изменениями в расписании. Информацию о расписании можно найти на станциях, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте АО «БашППК», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.