Фирменные поезда, соединяющие Москву с Йошкар-Олой, Ульяновском и Чебоксарами, станут двухэтажными

16:38

Холдинг «ЖД» расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения межрегиональных транспортных связей.

В апреле обновленными составами из двухэтажных вагонов начнут курсировать сразу 3 фирменных поезда: № 57/58 «Марий Эл» сообщением Йошкар-Ола – Москва, № 21/22 «Ульяновск» сообщением Ульяновск – Москва и № 53/54 «Чувашия» сообщением Чебоксары – Москва. Так, 15 апреля двухэтажным составом отправится в первый рейс поезд из Ульяновска в Москву, 16 апреля – из Москвы в Йошкар-Олу, 18 апреля – из Москвы в Чебоксары.

Поезда будут курсировать ежедневно, время отправления и прибытия останется прежним. Из Ульяновска пассажиры будут отправляться в 20:42, из Йошкар-Олы – в 19:26, из Чебоксар – в 18:05 по местному времени и прибывать на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки утром. В обратном направлении поезда будут отправляться в вечернее время с прибытием в Ульяновск в 08:34, в Йошкар-Олу – в 06:52, в Чебоксары – в 08:56 следующих суток по местному времени.

В составы поездов включены современные двухэтажные купейные вагоны. Подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется при помощи индивидуальных магнитных ключ-карт. Пассажиры могут воспользоваться услугами душа в поезде и перевозкой дополнительного багажа. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

В составах обновленных поездов работают вагоны-рестораны.

Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволяет не только удовлетворить повышенный спрос пассажиров на поездки между субъектами РФ (количество мест будет увеличено на 30%), но и дает возможность снизить стоимость билетов. Так, стоимость билета в купейный вагон обновленного фирменного поезда «Чувашия» составит от 1 738 рублей (для сравнения: в настоящее время стоимость билета в плацкартный вагон этого поезда составляет 2 273 рубля, в купейный – от 3 320 рублей), в купе фирменного поезда «Марий Эл» – от 2 043 рублей (сейчас – 2 467 рублей в плацкартный вагон и 4 210 рублей – в купейный), а в купе фирменного поезда «Ульяновск» – от 2 231 рубля (сейчас – 2 467 рублей в плацкартный вагон и от 4 547 рублей – в купейный).

Продажа билетов на двухэтажные поезда уже открыта. Оформить билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.