С января по май 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге наблюдался рост перевозок контейнеров на 3,8%.
2025-06-1010:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по май 2025 года на территории Восточно-Сибирской железнодорожной сети было перевезено 253,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 3,8% больше, чем за тот же период предыдущего года.
За эти 5 месяцев количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 2,8% и достигло отметки в 187,1 тыс. ДФЭ (суммарный вес грузов составил 2,4 млн тонн, что на 6,9% больше).
В период с января по май 2025 года были перевезены следующие виды грузов:
лесоматериалы – 44,8 тыс. ДФЭ (такой же показатель, как и в январе – мае 2024 года);
бумага – 32,9 тыс. (снижение на 6%);
метизы – 20,2 тыс. (увеличение на 6,7%);
цветные металлы – 17,4 тыс. (рост в 1,8 раза);
автомобили и их компоненты – 13,8 тыс. (снижение на 38,1%);
промышленные товары – 13,7 тыс. (увеличение на 4,6%);
машины, станки и двигатели – 12,8 тыс. (рост на 23,4%);
химические вещества и сода – 12 тыс. (увеличение на 16,8%);
зерно – 3,4 тыс. (рост в 1,5 раза);
нефть и нефтепродукты – 1,9 тыс. (увеличение на 6,6%);
черные металлы – 1,8 тыс. (увеличение на 14,1%);
сельскохозяйственная техника – 1 тыс. (рост на 25,4%), как сообщили в пресс-службе ВСЖД.
