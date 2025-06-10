С января по май 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге наблюдался рост перевозок контейнеров на 3,8%.

С января по май 2025 года на территории Восточно-Сибирской железнодорожной сети было перевезено 253,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 3,8% больше, чем за тот же период предыдущего года.

За эти 5 месяцев количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 2,8% и достигло отметки в 187,1 тыс. ДФЭ (суммарный вес грузов составил 2,4 млн тонн, что на 6,9% больше).

В период с января по май 2025 года были перевезены следующие виды грузов: