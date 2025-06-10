Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Рижскому и Курскому направлениям Московской железной дороги, вступят в силу 15 июня.

2025-06-10 10:02
15 июня 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-2, в связи с проведением работ по замене стрелочного перевода на станции Тушино в Москве.

Технический промежуток запланирован с 00:20 до 10:20, в течение которого движение поездов на участке от Подмосковной до Павшино будет осуществляться в реверсивном режиме.

Мы хотим обратить внимание пассажиров на то, что в расписание были внесены значительные изменения. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Поезда МЦД-2 с направления Подольска будут следовать до Курского вокзала, а большинство электричек со стороны Нахабино временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

