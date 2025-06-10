Транспортировка контейнеров по Куйбышевской железнодорожной линии в период с января по май текущего года увеличилась на 7%

09:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено 102,5 тыс. ДФЭ контейнеров по всем видам транспортных сообщений, что на 7% больше, чем в тот же период 2024 года. Объем отправленных груженых контейнеров увеличился на 8,6% и достиг 62,7 тыс. ДФЭ.

Было перевезено: