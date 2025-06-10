Транспортировка контейнеров по Куйбышевской железнодорожной линии в период с января по май текущего года увеличилась на 7%
2025-06-1009:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по май 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено 102,5 тыс. ДФЭ контейнеров по всем видам транспортных сообщений, что на 7% больше, чем в тот же период 2024 года. Объем отправленных груженых контейнеров увеличился на 8,6% и достиг 62,7 тыс. ДФЭ.
Было перевезено:
химических веществ и соды – 46,7 тыс. ДФЭ (+9,9% по сравнению с январем – маем 2024 года);
различных и смешанных грузов – 3,2 тыс. ДФЭ (увеличение – более чем в полтора раза);
жмыхов – 2,2 тыс. ДФЭ (+4,6%);
химических и минеральных удобрений – 2,1 тыс. ДФЭ (+18,7%);
нефти и нефтепродуктов – 2 тыс. ДФЭ (увеличение – более чем в 4,5 раза), отметила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.