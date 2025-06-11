Поезд Ростов - Ейск, ходящий по сезонному расписанию, возобновляет свои рейсы с 12 июня.

13:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сезонный пригородный поезд Ростов – Ейск отправится в свой первый рейс в этом году 12 июня. По этому маршруту будут курсировать рельсовые автобусы.

Путешествовать из Ростова на Азовское побережье и обратно можно будет по выходным, а также в праздники 12 и 13 июня.

Поезд отправляется с вокзала Ростов-Пригородный в 06:45 и прибывает в Ейск в 09:58. Возвращение запланировано на 17:50, прибытие в Ростов – в 20:36.

Во время пути предусмотрены остановки на станциях Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.

Ожидается, что поезд прекратит свои рейсы 28 сентября 2025 года.

Актуальное расписание можно найти на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «СКППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.