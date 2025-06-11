Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ПАО «Российские железные дороги» успешно осуществило транспортировку крупногабаритного спецоборудования, предназначенного для обновления Красноярской гидроэлектростанции.

2025-06-11 12:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО «РЖД» успешно доставило на станцию Дивногорск (Красноярский край) уникальный груз - силовой трансформатор, который необходим для модернизации оборудования Красноярской ГЭС.

В роли партнера по перевозке выступила дочерняя структура холдинга - «РЖД Логистика».

Этот трансформатор стал последним из семи крупногабаритных силовых устройств, которые были доставлены на гидроэлектростанцию региона по железной дороге с августа 2020 года.

Все семь трансформаторов имеют нестандартные размеры и относятся к категории негабаритных тяжеловесных грузов (вес - около 300 тонн, ширина - 3 м, высота - более 4 м), поэтому для их перевозки был использован специальный подвижной состав.

«В процессе поэтапного выполнения проекта по техническому обновлению сибирской гидроэлектростанции ОАО «РЖД» согласовывало с партнерами доставку нестандартного груза со станции Кольцово (Екатеринбург) в Дивногорск. Мы всегда стремимся удовлетворить все запросы на перевозки и активно участвуем в таких крупных государственных проектах. Такой сложный груз можно перевезти на большие расстояния только по железной дороге», - заявил начальник Красноярского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Руслан Юдин.

Последний, седьмой, трансформатор был доставлен на станцию Дивногорск отдельным поездом, состоящим из локомотива и специальной платформы - колодцевого транспортера длиной 40 м. Для этого спецпоезда был разработан индивидуальный график, исключающий проезд по участкам с ограничениями по габаритам.

Разгрузка уникального груза на конечной станции маршрута, в Дивногорске, производилась на специально оборудованной площадке.

Для того чтобы гарантировать сохранность и целостность трансформатора, железнодорожники из Красноярска приняли решение не использовать кран. Негабаритный груз был аккуратно перемещен с платформы на автотрал с помощью домкратов. Затем его доставили по автодороге к Красноярской ГЭС, которая расположена в 7 км от станции Дивногорск.

«Программа «Новая энергия» продолжает свое выполнение на Красноярской ГЭС. Вовремя проводить замену и модернизацию оборудования крайне важно для любого предприятия, особенно для предприятий энергетической сферы, так как это гарантирует надежность и безопасность энергосистемы всей страны. Сегодня мы завершаем большую часть модернизации с поставкой седьмого трансформатора на 220 кВ, а полное обновление оборудования станции запланировано к 2031 году», – отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

