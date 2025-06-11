На станциях Южно-Восточной железнодорожной линии наблюдается увеличение интереса к сервису отправления почтовых отправлений и корреспонденции.

10:35

С начала 2025 года до мая на ЮВЖД было отправлено и получено примерно 6 тыс. малогабаритных грузов, включая посылки, бандероли и письма, по системе «От станции до станции» (+1% по сравнению с январем – маем 2024 года). Станции Воронеж-1 (1994), Воронеж-Южный (1032), Белгород (755), Тамбов (514) и Липецк (444) стали лидерами по количеству отправленных и полученных малогабаритных грузов.

На данный момент пункты приема и выдачи посылок и корреспонденции функционируют на 21 вокзальном комплексе магистрали в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Пензенской и Саратовской областях.

Посылки весом до 10 кг и с суммой трех измерений (высоты, длины и ширины) не более 150 см можно отправить по железной дороге в 347 городов страны. Стоимость отправки начинается от 850 рублей и зависит от веса посылки и конкретной станции, куда ее нужно доставить.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), на веб-сайте ekspress-l.ru или у дежурного помощника начальника станции, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.