Дополнительный субурбанский поезд, следующий по маршруту Светлогорск – Калининград, будет запущен в ночь на 15 июня.

В связи с благотворительным фестивалем, который пройдет в Пионерском, в ночь с 14 на 15 июня 2025 года будет запущен дополнительный пригородный поезд на маршруте Светлогорск – Калининград.

Электропоезд «Ласточка» отправится от станции Светлогорск-2 в 00:20, а от станции Пионерский Курорт – в 00:34. Прибытие на Южный вокзал запланировано на 01:20. Поезд будет делать все предусмотренные остановки. Отметим, что пригородный поезд, который должен был отправиться от станции Светлогорск-2 в 22:40 14 июня, отменяется.

Актуальную информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.