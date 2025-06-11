Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

График движения пригородных электропоездов по Московской железной дороге будет скорректирован в праздничные дни июня.

2025-06-11 10:08
В связи с празднованием Дня России, с 11 по 15 июня будет изменено расписание пригородных поездов на Московской железной дороге.

Поезда на Московском узле будут следовать по следующему графику: 11 июня - по пятничному расписанию, с 12 по 14 июня - по субботнему, а 15 июня - по воскресному.

12 и 13 июня "Ласточки" на МЦК будут ходить с интервалами, соответствующими выходным дням. В эти дни с минимальным интервалом в 4 минуты поезда будут отправляться с 12:30 до 18:00.

Для удобства пассажиров на семи радиальных маршрутах запланировано 40 дополнительных рейсов. Они будут следовать между Москвой, Тулой, Рязанью, Малоярославцем, Калугой, Нарой, Сергиевым Посадом, Владимиром, Голутвином, Куровской, Узловой и Муравьево. С 11 по 15 июня количество вагонов на поездах маршрута Черусти - Вековка увеличится до 11.

Также будут изменены дни отправления некоторых пригородных поездов в Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской, Курской и Орловской областях.

Информацию об изменениях в расписании можно найти на вокзалах, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

