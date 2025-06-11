Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по май 2025 года на Забайкальской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок черных металлов в контейнерах на 17,2%.

2025-06-11 09:51
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Забайкальской железнодорожной линии в период с января по май 2025 года наблюдался рост перевозок черных металлов в контейнерах на 17,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Было перевезено более 1,1 тыс. TEU такого рода грузов.

В течение первых пяти месяцев 2025 года также увеличились перевозки бумаги в контейнерах - было перевезено 3,5 тыс. TEU (+2,5%), строительных материалов - 767 TEU (+10,2%), комбикормов - 713 TEU (+14,3%), а также руды цветных металлов и серного сырья - 219 TEU (увеличение более чем в 4,5 раза).

В общей сложности с января по май 2025 года на Забайкальской железной дороге было перевезено свыше 89,7 тыс. TEU пустых и загруженных контейнеров, что на 21,1% меньше, чем за соответствующий период 2024 года, включая внутренние перевозки - 13,7 тыс. TEU (-2,1%).

За пять месяцев 2025 года общий объем перевозки загруженных контейнеров составил 80,4 тыс. TEU (почти 857 тыс. тонн грузов, -14,5%), включая:

  • метизы - 17,5 тыс. TEU (-15,8%);
  • машины, станки, двигатели - 16,2 тыс. TEU (-10,1%);
  • промтовары - 14,4 тыс. TEU (-24,2%);
  • химикаты и сода - 11,5 тыс. TEU (-10%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.
