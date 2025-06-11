В Самарской области первый поезд "Ласточка" отметил свой четырехлетний юбилей.

09:44

Первый рейс пригородного скоростного поезда "Ласточка" был осуществлен 11 июня 2021 года на полигоне Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Этот современный электропоезд соединил крупнейшую нестоличную агломерацию Самара-Тольятти по маршруту Самара – Жигулевское Море.

С помощью "Ласточек" были связаны Самара и Сызрань, Жигулевск и Тольятти. 13 января 2025 года начался следующий этап развития пригородных перевозок в регионе, когда маршрут "Ласточки" Тольятти – Самара был продлен до станции Новокуйбышевская, создав Первый самарский диаметр.

"Ласточка" набирает все большую популярность среди жителей и гостей Самарской области. За последние 4 года более 5 млн пассажиров воспользовались этим типом подвижного состава, а среднесуточный пассажиропоток увеличился в 2 раза.

С 1 апреля 2022 года "Ласточки" также начали курсировать в Республике Башкортостан. Первый рейс "крылатой" электрички был выполнен по маршруту Уфа – Приютово Западного радиуса.

За 3 года в Башкирии "Ласточками" было перевезено 4 млн пассажиров. Среднесуточный пассажиропоток увеличился в 5 раз по сравнению с уровнем первого года эксплуатации – с 1,2 тыс. до 6,5 тыс. пассажиров. Каждый второй пассажир в Республике Башкортостан – пассажир "Ласточки".

В год запуска на полигоне Куйбышевской железной дороги работали 3 современных состава "Ласточка". Сейчас их общее количество в регионах увеличилось до 10, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.