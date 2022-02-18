Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Порядок курсирования пригородных поездов в Пермском крае изменится в праздничный день 23 февраля

2022-02-18 09:30
В общероссийский праздничный выходной день 23 февраля в Пермском регионе Свердловской железной дороги изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания»).

23 февраля назначаются поезда, которые обычно курсируют по выходным дням:

  • № 6016 сообщением Краснокамск – Пермь-2;
  • № 6945/6942 сообщением Чусовская – Кын – Чусовская.

Поезда, обычно курсирующие по рабочим дням, 23 февраля отменяются:

  • № 6014 сообщением Краснокамск – Пермь-2;
  • № 7121/7650 сообщением Кукуштан – Пермь-2;
  • № 6935/6932 сообщением Чусовская – Рассоленко – Чусовская.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

