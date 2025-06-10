В Самарском регионе будет изменено расписание движения пригородных поездов в праздничные дни июня.

15:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии празднования Дня России 12 июня, в расписание пригородных поездов Самарской области вносятся корректировки.

В частности, 11 июня поезда будут следовать по графику рабочего пятничного дня, 12, 13, 14 июня – по субботнему выходному дню, 15 июня – по воскресному выходному дню, а 16 июня – по понедельничному рабочему дню.

С 12 по 15 июня запланированы следующие поезда:

№ 7141 Самара (07:30) – Сызрань-1 (09:11);

№ 7142 Сызрань-1 (09:25)– Самара (11:07);

№ 7143 Самара (15:15)– Сызрань-1 (17:07);

№ 7144 Сызрань-1 (17:35) – Самара (19:17).

С 11 по 15 июня назначены следующие поезда:

№ 6332/6331 Самара (06:56) – Курумоч (08:21);

№ 6334/6333 Курумоч (12:10) – Самара (13:36).

Время отправления и прибытия поездов указано по местному времени.

Актуальную информацию о расписании, отмене и назначении поездов можно найти на информационных стендах АО «Самарская ППК», на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КбшЖД.