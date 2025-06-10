В Самарском регионе будет изменено расписание движения пригородных поездов в праздничные дни июня.

В преддверии празднования Дня России 12 июня, в расписание пригородных поездов Самарской области вносятся корректировки.
В частности, 11 июня поезда будут следовать по графику рабочего пятничного дня, 12, 13, 14 июня – по субботнему выходному дню, 15 июня – по воскресному выходному дню, а 16 июня – по понедельничному рабочему дню.
С 12 по 15 июня запланированы следующие поезда:
С 11 по 15 июня назначены следующие поезда:
Время отправления и прибытия поездов указано по местному времени.
Актуальную информацию о расписании, отмене и назначении поездов можно найти на информационных стендах АО «Самарская ППК», на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КбшЖД.