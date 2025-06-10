Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Самарском регионе будет изменено расписание движения пригородных поездов в праздничные дни июня.

2025-06-10 15:49
В Самарском регионе будет изменено расписание движения пригородных поездов в праздничные дни июня.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии празднования Дня России 12 июня, в расписание пригородных поездов Самарской области вносятся корректировки.

В частности, 11 июня поезда будут следовать по графику рабочего пятничного дня, 12, 13, 14 июня – по субботнему выходному дню, 15 июня – по воскресному выходному дню, а 16 июня – по понедельничному рабочему дню.

С 12 по 15 июня запланированы следующие поезда:

  • № 7141 Самара (07:30) – Сызрань-1 (09:11);
  • № 7142 Сызрань-1 (09:25)– Самара (11:07);
  • № 7143 Самара (15:15)– Сызрань-1 (17:07);
  • № 7144 Сызрань-1 (17:35) – Самара (19:17).

С 11 по 15 июня назначены следующие поезда:

  • № 6332/6331 Самара (06:56) – Курумоч (08:21);
  • № 6334/6333 Курумоч (12:10) – Самара (13:36).

Время отправления и прибытия поездов указано по местному времени.

Актуальную информацию о расписании, отмене и назначении поездов можно найти на информационных стендах АО «Самарская ППК», на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru