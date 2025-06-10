Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восстановление знаменитого тепловоза "Стрела" идет на Горьковской железной дороге.

2025-06-10 09:37
Восстановление знаменитого тепловоза
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железной дороги начали реставрацию знаменитого пассажирского тепловоза ТЭП10 № 314, известного как «Стрела». Решение о возвращении к жизни локомотива, созданного в 60-х годах XX века, было принято с целью его возвращения в эксплуатацию к концу текущего года.

«Стрела» находится в локомотивном депо Муром ГЖД (Владимирская область) после проведения всех необходимых проверок, комиссионного осмотра и ремонта тормозной системы. Уже выполнена пескоструйная очистка металла корпуса от старой краски и ржавчины. После очистки и шлифовки будут проведены покрасочные работы. После ремонта все компоненты и узлы будут доставлены в локомотивное депо Муром для сборки тепловоза.

После реставрации планируется использовать тепловоз в составе туристического ретропоезда.

«Стрела» - один из первых пассажирских тепловозов с электрической передачей. Его скорость достигает 140 км/ч, а мощность – 3 тыс. л. с. Во время его эксплуатации на Горьковской железной дороге он был основным пассажирским тепловозом на южном направлении магистрали, на участке Черусти – Красноуфимск. Долгое время локомотив был приписан к локомотивному депо Муром – последнему в стране, где такие тепловозы выходили на маршруты (до 2006 года).

Почти 20 лет назад «Стрелу» списали и отправили на хранение в Ивановскую область. Некоторые ТЭП10 заняли место в железнодорожных музеях на сети ОАО «РЖД». Например, один из них установлен рядом с эксплуатационным локомотивным депо (ТЧэ) Муром Горьковской железной дороги в качестве памятника, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru