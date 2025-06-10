Восстановление знаменитого тепловоза "Стрела" идет на Горьковской железной дороге.

09:37

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железной дороги начали реставрацию знаменитого пассажирского тепловоза ТЭП10 № 314, известного как «Стрела». Решение о возвращении к жизни локомотива, созданного в 60-х годах XX века, было принято с целью его возвращения в эксплуатацию к концу текущего года.

«Стрела» находится в локомотивном депо Муром ГЖД (Владимирская область) после проведения всех необходимых проверок, комиссионного осмотра и ремонта тормозной системы. Уже выполнена пескоструйная очистка металла корпуса от старой краски и ржавчины. После очистки и шлифовки будут проведены покрасочные работы. После ремонта все компоненты и узлы будут доставлены в локомотивное депо Муром для сборки тепловоза.

После реставрации планируется использовать тепловоз в составе туристического ретропоезда.

«Стрела» - один из первых пассажирских тепловозов с электрической передачей. Его скорость достигает 140 км/ч, а мощность – 3 тыс. л. с. Во время его эксплуатации на Горьковской железной дороге он был основным пассажирским тепловозом на южном направлении магистрали, на участке Черусти – Красноуфимск. Долгое время локомотив был приписан к локомотивному депо Муром – последнему в стране, где такие тепловозы выходили на маршруты (до 2006 года).

Почти 20 лет назад «Стрелу» списали и отправили на хранение в Ивановскую область. Некоторые ТЭП10 заняли место в железнодорожных музеях на сети ОАО «РЖД». Например, один из них установлен рядом с эксплуатационным локомотивным депо (ТЧэ) Муром Горьковской железной дороги в качестве памятника, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.