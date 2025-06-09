В мае этого года объем пассажирских транспортировок на Куйбышевской железнодорожной линии увеличился на 7%

В мае этого года на инфраструктуре Куйбышевской железнодорожной магистрали было перевезено свыше 1,8 млн пассажиров, что на 7% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Из них в пригородном транспорте - более 1,4 млн, что на 9,5% больше, чем в мае 2024 года, в дальнем следовании - 406,7 тыс. (-0,8%).

Пассажиропоток на Куйбышевской железной дороге в мае достиг 457,15 млн пасс.-км, что на 2,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. В пригородном транспорте он увеличился на 15,3%, составив 73,3 млн пасс.-км, в дальнем следовании - 383,8 млн пасс.-км, что сравнимо с показателем прошлого года.

С января по май 2025 года было отправлено около 8,1 млн пассажиров (+4,8%), из них в дальнем следовании - 1,8 млн (-2,7%), в пригородном транспорте - 6,2 млн (+7,2%).

Пассажиропоток на Куйбышевской железной дороге с начала 2025 года увеличился на 0,7% по сравнению с уровнем предыдущего года и достиг 2 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном транспорте - 315,2 млрд пасс.-км (+10,7%), в дальнем следовании - 1,7 млрд пасс.-км (-1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.