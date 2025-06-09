Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В мае этого года объем пассажирских транспортировок на Куйбышевской железнодорожной линии увеличился на 7%

2025-06-09 13:44
В мае этого года объем пассажирских транспортировок на Куйбышевской железнодорожной линии увеличился на 7%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мае этого года на инфраструктуре Куйбышевской железнодорожной магистрали было перевезено свыше 1,8 млн пассажиров, что на 7% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Из них в пригородном транспорте - более 1,4 млн, что на 9,5% больше, чем в мае 2024 года, в дальнем следовании - 406,7 тыс. (-0,8%).

Пассажиропоток на Куйбышевской железной дороге в мае достиг 457,15 млн пасс.-км, что на 2,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. В пригородном транспорте он увеличился на 15,3%, составив 73,3 млн пасс.-км, в дальнем следовании - 383,8 млн пасс.-км, что сравнимо с показателем прошлого года.

С января по май 2025 года было отправлено около 8,1 млн пассажиров (+4,8%), из них в дальнем следовании - 1,8 млн (-2,7%), в пригородном транспорте - 6,2 млн (+7,2%).

Пассажиропоток на Куйбышевской железной дороге с начала 2025 года увеличился на 0,7% по сравнению с уровнем предыдущего года и достиг 2 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном транспорте - 315,2 млрд пасс.-км (+10,7%), в дальнем следовании - 1,7 млрд пасс.-км (-1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru