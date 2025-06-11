Когда лето только начиналось, на Северной железнодорожной магистрали было отремонтировано свыше 70 км железнодорожных путей.

К началу летнего сезона 2025 года на Северной железнодорожной магистрали был выполнен ремонт 73 километров пути, что составляет примерно треть от общего объема запланированных работ.

Ремонтные работы на 27 километрах пути уже полностью завершены. Это относится к участкам Нефедово – Бакланка в Вологодской области и Шушкодом – Ратьково-Рожново в Костромской области.

На дополнительных 46 километрах пути ремонтные работы все еще продолжаются, но уже выполнена часть запланированных работ. Это участки и станции Чебсара – Кущуба – в Вологодской области, Тракт – Весляна – в Республике Коми, Пречистое – Скалино – в Ярославской области, станция Варакинский – в Костромской области, станции Большая Кяма и Малошуйка – в Архангельской области.

На всей протяженности Северной железнодорожной магистрали было заменено 36 стрелочных переводов.

В общем и целом, в 2025 году на Северной железной дороге планируется модернизировать более 230 км пути и заменить 87 стрелочных переводов с помощью всех видов капитального ремонта. Ремонтные работы проводятся на участках с интенсивным движением грузовых и пассажирских поездов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.