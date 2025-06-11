С января по май 2025 года на Горьковской железнодорожной линии двухэтажные вагоны обслужили свыше 721 тысячи пассажиров.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май текущего года более 721 тыс. пассажиров были перевезены двухэтажными поездами, которые следуют по маршруту Горьковской железной дороги. Эти поезда обеспечивают связь между Москвой и городами Ижевск, Йошкар-Ола, Казань и Чебоксары.

За пять месяцев почти 244 тыс. пассажиров воспользовались двухэтажными поездами между Москвой и столицей Чувашии, а свыше 164 тыс. человек между Москвой и столицей Татарстана. Более 164 тыс. пассажиров было отправлено в столицу Удмуртии, а почти 149 тыс. человек - в столицу Марий Эл.

Первый двухэтажный поезд на маршруте Казань – Москва был запущен по Горьковской железной дороге 2 июня 2015 года. С тех пор он перевез более 4 млн пассажиров. Казань стала третьим городом в России, где начали курсировать такие поезда.

Вагоны этих поездов оборудованы современными устройствами для поддержания микроклимата, экологически безопасными туалетами, системами безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухэтажный поезд также адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. Для них предусмотрен вагон с купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие устройства для комфортного путешествия. Вся необходимая информация дублируется шрифтом Брайля.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о расписании поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.