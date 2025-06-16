Транспортировка контейнеров с платформ Приволжской железной дороги в период с января по май текущего года увеличилась на 16,2%
С января по май 2025 года с территории Приволжской железнодорожной станции было отправлено 112,5 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ различными видами транспорта, что на 16,2% превышает показатели за тот же период предыдущего года.
Объем груженых контейнеров увеличился на 21,9% и достиг 102,6 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 1,2 млн тонн, что на 24,3% больше), включая:
химикаты и соду – 23,7 тыс. ДФЭ (+23,1% по сравнению с январем – маем 2024 года);
метизы – 17,7 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,9 раза);
промтовары – 16,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
автомобили и запчасти – 14,6 тыс. ДФЭ (-40,5%);
машины, станки и двигатели – 10,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,4 раза);
бумага – 4,8 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2,3 раза);
продукты питания – 4,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза), как сообщили в пресс-службе ПривЖД.
