Транспортировка контейнеров с платформ Приволжской железной дороги в период с января по май текущего года увеличилась на 16,2%

2025-06-16 15:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года с территории Приволжской железнодорожной станции было отправлено 112,5 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ различными видами транспорта, что на 16,2% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

Объем груженых контейнеров увеличился на 21,9% и достиг 102,6 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 1,2 млн тонн, что на 24,3% больше), включая:

  • химикаты и соду – 23,7 тыс. ДФЭ (+23,1% по сравнению с январем – маем 2024 года);
  • метизы – 17,7 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,9 раза);
  • промтовары – 16,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
  • автомобили и запчасти – 14,6 тыс. ДФЭ (-40,5%);
  • машины, станки и двигатели – 10,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,4 раза);
  • бумага – 4,8 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2,3 раза);
  • продукты питания – 4,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза), как сообщили в пресс-службе ПривЖД.
