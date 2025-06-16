Транспортировка контейнеров с платформ Приволжской железной дороги в период с января по май текущего года увеличилась на 16,2%

С января по май 2025 года с территории Приволжской железнодорожной станции было отправлено 112,5 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ различными видами транспорта, что на 16,2% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

Объем груженых контейнеров увеличился на 21,9% и достиг 102,6 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 1,2 млн тонн, что на 24,3% больше), включая: