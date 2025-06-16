При приобретении билетов на поезда до конца сентября, путешественники могут сэкономить до 15% от их цены.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 15 июня до 30 сентября текущего года путешественники могут приобрести билеты на пригородные электрички с возвратом денег от 5% до 15%.

Для того чтобы сделать поездку на электричке более экономной, ее следует оплатить картой «Мир» в кассах или в портативных кассовых терминалах у передвижных билетных кассиров в пути следования или же осуществить покупку билета через «Систему быстрых платежей» (СБП) в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Для приобретения билетов на пригородные электрички со скидкой необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

При оплате картой «Мир» можно вернуть 5% от стоимости билета, а при покупке в мобильном приложении через СБП, максимальный размер возврата денег для путешественников составит 15%. Для оплаты последним способом необходимо предварительно установить на свой смартфон приложение «РЖД Пассажирам», пройти регистрацию и оформить подписку, привязав банковский счет, с которого планируется оплачивать билеты. Затем остается только выбрать направления и даты поездки, а на этапе оплаты – строку «Система быстрых платежей».

Максимальная сумма возврата денег, которую можно получить по каждому из предложений за один месяц действия акции, составляет 1500 рублей. При оплате билета по карте «Мир» возврат денег вернется на карту в течение нескольких дней после покупки. При оплате через СБП – на банковский счет в течение минуты.

Акция доступна путешественникам электричек почти всех регионов России:

ПАО «Байкальская пригородная пассажирская компания»;

ПАО «Самарская пригородная пассажирская компания»;

ПАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»;

ПАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»;

ПАО «Волгоградтранспригород»;

ПАО «Калининградская пригородная пассажирская компания»;

ПАО «Пермская пассажирская компания»;

ПАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье»;

ПАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»;

ПАО «Содружество»;

ПАО «Северная пригородная пассажирская компания»;

ПАО «Свердловская пассажирская компания»;

ПАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания»;

ПАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»;

ПАО «Саратовская пригородная пассажирская компания»;

ПАО «Кубань Экспресс-Пригород»;

ПАО «Экспресс Приморья»;

ПАО «Пассажирская компания «Сахалин»;

ПАО «Кузбасс-пригород»;

ПАО «Экспресс-пригород»;

ПАО «Омск-пригород»;

ПАО «Алтай-Пригород»;

ПАО «КрасПригород».

Кроме того, через мобильное приложение «РЖД-Пассажирам» можно купить билеты с 15% кешбэком на поезда ПАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (ПАО «МТ ППК»).

«РЖД активно работает над улучшением сервисов для покупки билетов, стремясь сделать их максимально удобными и безопасными для пассажиров. Так, билет на электричку можно приобрести онлайн в нашем мобильном приложении «РЖД Пассажирам», оплатив его банковской картой, через Mir Pay или СБП. Также на некоторых маршрутах доступна оплата проезда по геолокации, мы развиваем телеграм-бот «Электрички РЖД» и другие способы оплаты», – заявил заместитель главы РЖД Иван Колесников.

«В 2023 году мы успешно провели акцию в пригородных поездах. Тогда пассажиры, которые оплатили билеты через СБП, получили обратно около 60 млн рублей в форме кешбэка. Я уверена, что новое предложение также будет популярно среди россиян, особенно среди тех, кто часто пользуется пригородными маршрутами. В этом году мы расширили способы участия в акции: пассажиры могут выбрать наиболее удобный для них способ оплаты билета и получить приятный бонус - в кассе картой «Мир» с кешбэком 5% или через мобильное приложение «РЖД-Пассажирам» через СБП с кешбэком 15% от стоимости билета», - заявила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК)* Мария Точилова.

Правила покупки билета с кешбэком через СБП можно просмотреть здесь.

* Национальная система платежных карт (НСПК ) – это оператор платежной системы «Мир» и операционный платежный и клиринговый центр СБП.