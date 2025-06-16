«Северная железнодорожная компания» и «Национальная экологическая организация» заключили договор о взаимодействии в области экологии.

11:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

11 июня 2025 года в Ярославле было подписано соглашение о сотрудничестве между Северной железной дорогой и «Национальной экологической компанией». Подписанты документа - главный инженер СЖД Алексей Кошубаров и коммерческий директор ООО «НЭК» Вадим Сандраков.

Благодаря этому соглашению станет возможной реализация проектов, цель которых - уменьшение экологического воздействия деятельности железнодорожного транспорта на окружающую среду. Это включает в себя сокращение объемов отходов, генерируемых в процессе работы ОАО «РЖД», и проведение мероприятий, направленных на увеличение использования и утилизации вторичных ресурсов.

Стороны обязуются создать условия для отдельного накопления, перевозки и передачи на утилизацию отходов производства и потребления, которые образуются на предприятиях железной дороги. Также планируются совместные информационно-образовательные проекты.

«На Северной железной дороге и в компании «РЖД» систематически проводятся экологические проекты. В настоящее время в производственной сфере актуальны такие мероприятия, как замена двигателей спецтехники на более экологичные и перевод котельных на новые виды топлива», – отметил главный инженер СЖД Алексей Кошубаров.

СЖД каждый год уменьшает экологическую нагрузку на окружающую среду. Например, в прошлом году были снижены выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на 1,3%, сбросы сточных вод на 3,9%, использование воды на 3,8%, улучшены и другие показатели. За 6 лет, в 2019–2024 годах, на Северной железной дороге было собрано и передано для переработки почти 600 тонн отходов. Это направление будет продолжать развиваться, в том числе на основе подписанного соглашения.

Компания "НЭК" занимается переработкой большого количества различных отходов, включая такие сложные, как батарейки. Некоторые из наших производственных линий уникальны для нашей страны, - заявил коммерческий директор Вадим Сандраков, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.